Пятизвездочные отели и люксовые бренды. Откуда деньги у дочери пойманного на взятке прокурора Гунько?

Чиновника задержали детективы НАБУ во время получения взятки в 170 тысяч долларов

Студентка престижного киевского Института международных отношений (КИМО) 19-летняя Ангелина Гунько отдыхает в 5-звездных отелях, путешествует по Европе и носит Gucci. "Телеграф" искренне удивляется, откуда деньги на бренды у дочери госслужащего.

Так, отцом Ангелины является прокурор офиса Генерального прокурора Украины Олег Гунько. Сегодня НАБУ как раз поймало на взятке в 170 тысяч долларов двух топ-прокуроров. И по данным журналиста Юрия Бутусова, речь именно о нашем Олеге Гунько.

Когда мама и папа — прокуроры

За последний 2023 год Олег Гунько получил 478646 грн пенсии, 1331677 грн зарплаты и доход от предоставления имущества в аренду 9305 грн. Еще хранит 60 тысяч долларов наличными.

Мать Ангелины в декларации Олега Гунько не упоминается. Последний раз упоминание о жене встречается в 2019 году, Алина Гунько — тоже работает в прокуратуре, правда, в Хмельницкой обл. Заработки матери – 305 тысяч гривен за весь 2023 год.

Рестораны, путешествия, бренды

"Телеграф" просмотрел Instagram дочери прокурора. Здесь сразу видны люксовые бренды: узнаем сумку Celine, если это оригинал, она стоит примерно за 3600 евро (161 772 грн), ремень YSL стоит где-то 495 евро (22 247 грн).

Сумка Celine

Ремень YSL

Louis Vuitton

Также на фотографиях студентки КИМО отмечен отдых в нескольких непростых локациях. В частности, узнаем 5-звездочный одесский отель Villa Le Premier, где девушка была в августе 2023 года, в январе этого года Ангелина посетила курорт Буковель.

Кроме этого, мы можем увидеть путешествия в Европу. На фотографиях Эйфелева башня в Париже, Германия, Польша.

Оба прокурора указывают, что она живет в общежитии КИМО. Так, в Instagram виден сам вуз изнутри.

Однако относительно жилья, там уже интерьеры не похожи на общежития. Видим пустую чистую кухню, домофон, шкаф-купе. Встречал ли кто-нибудь такое в общежитии?

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