Двух топ-прокуроров поймали на многомиллионной взятке, подробности

Денежные средства прокуроры получили за принятие решения о закрытии уголовного производства

Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе с Национальным антикоррупционным бюро Украины раскрыли на получении взятки прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора. Решается вопрос о сообщении о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе САП. Отмечается, что речь идет о взятке в размере 170 тысяч долларов. В переводе на гривны это более чем 6,9 млн.

"15 июля 2024 при процессуальном руководстве прокурора САП детективами НАБУ на получении 170 тыс. дол. США неправомерной выгоды разоблачены прокуроры отдела Офиса Генерального прокурора. Указанные средства прокуроры получили за принятие решения о закрытии уголовного производства", — говорится в сообщении САП.

В настоящее время один из прокуроров задержан в рамках ст. 208 УПК РФ. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины ("Подкуп лица, оказывающего публичные услуги").

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения всем лицам, которые были разоблачены в этой истории.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что суд вынес наказание экс-чиновнику, которого ранее разоблачили на подстрекательстве к предоставлению 150 тысяч долларов взятки бывшему директору ГБР.