Не обновили данные в ТЦК? Нардеп сказал, когда выпишут первые штрафы

Запомните и передайте знакомым нарушителям

Во вторник, 16 июля, истекает срок обновления военно-учетных данных для военнообязанных граждан. За нарушение ждет административная ответственность, однако первые штрафы будут выписаны не ранее сентября.

Об этом народный депутат Александр Федиенко рассказал в эфире телемарафона. Он отметил, что многие руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) до сих пор не разобрались в процедуре наложения штрафа.

"Первые штрафы я прогнозирую на сентябрь, не раньше, потому что с теми руководителями ТЦК, с которыми я общался, не все еще до конца разобрались непосредственно с процедурой штрафов и работой того же принятого обновления в КУоАП, наложении тех же штрафов, потому что там есть соответствующая процедура", ― сказал Федиенко.

Отметим, что на обновление данных у украинцев было два месяца. Это обязательное действие для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Актуализировать персональную информацию можно в ТЦК, ЦНАПе или приложении "Резерв+".

Граждане, не успевшие обновить данные, должны будут заплатить штраф. Его минимальный размер составляет 17 тысяч.

Ранее "Телеграф" сообщал, нужно ли обновлять данные украинцам за рубежом и какие последствия в случае не обновления информации. На эти вопросы ответила представительница Минобороны.