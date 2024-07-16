Штраф за необновление данных незаконный? Адвокат дал четкий ответ

В дальнейшем работника ТЦК можно привлечь к ответственности

Штрафы за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации являются незаконными. В дальнейшем представителей ТЦК можно будет привлечь к ответственности.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец. Он добавил, что за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

"Поэтому будут эти штрафы, которые на сегодняшний день взимаются в размере 17 тысяч гривен, затем передаются в исполнительную службу и они удваиваются в два раза, они все незаконны" — рассказал Ростислав Кравец.

Он выразил надежду, что в дальнейшем будет сформирована соответствующая судебная практика по отмене этих штрафов.

"Я думаю, что в дальнейшем эти действия представителей центра комплектования можно расценивать как превышение власти и служебных полномочий во время действия особого периода и военного положения, за что предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 12 лет для самих представителей ТЦК", — добавил адвокат.

Ранее мы рассказывали, что у военнообязанных украинцев есть время до 16 июля, чтобы обновить свои военно-учетные данные. В случае необновления данных грозит штраф. Его будет накладывать представитель ТЦК.

В Генштабе добавили, что в случае несогласия с тем или иным наказанием лицо может обратиться в суд. Обжаловать постановление о привлечении к ответственности необходимо в течение 10 дней с момента вынесения постановления.