Еще можете успеть: что нужно сделать до 17 июля, чтобы не получить штраф от ТЦК
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С 17 июля проверок на улицах станет больше
Вторник, 16 июля, последний день, когда военнообязанные граждане должны обновить данные, ведь уже с 17 июля нарушение закона о мобилизации может сопровождаться штрафом или арестом имущества. Наложение соответствующих санкций на нарушителя не освобождает его от обновления данных, однако у мужчин еще есть время.
"Телеграф" расскажет, что нужно успеть военнообязанным до 17 июля, чтобы не получить штраф или статус "в розыске".
Прежде всего, нужно обновить военно-учетные данные, а именно:
- адрес проживания;
- адрес электронной почты;
- номер мобильного телефона;
- прочие личные данные.
Всю эту информацию можно обновить в следующих учреждениях:
- в территориальном центре комплектования (ТЦК) по месту регистрации;
- в центре предоставления административных услуг (ЦНАП);
- онлайн в приложении "Резерв+" (в Украине и за границей);
- для мужчин, за границей по электронному адресу или официальный номер телефона ТЦК.
Какие санкции ожидают гражданина, своевременно не обновившего данные:
- штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи грн;
- арест имущества и блокирование счетов;
- лишение водительских прав через суд.
Отметим, что с 17 июля на улицах вполне могут активизироваться проверки документов у мужчин. Также ТЦК будут посылать повестки по почте на фактический адрес проживания или регистрации.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в ТЦК видят, что военный обновил свои данные.