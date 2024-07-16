Еще можете успеть: что нужно сделать до 17 июля, чтобы не получить штраф от ТЦК

С 17 июля проверок на улицах станет больше

Вторник, 16 июля, последний день, когда военнообязанные граждане должны обновить данные, ведь уже с 17 июля нарушение закона о мобилизации может сопровождаться штрафом или арестом имущества. Наложение соответствующих санкций на нарушителя не освобождает его от обновления данных, однако у мужчин еще есть время.

"Телеграф" расскажет, что нужно успеть военнообязанным до 17 июля, чтобы не получить штраф или статус "в розыске".

Прежде всего, нужно обновить военно-учетные данные, а именно:

адрес проживания;

адрес электронной почты;

номер мобильного телефона;

прочие личные данные.

Всю эту информацию можно обновить в следующих учреждениях:

в территориальном центре комплектования (ТЦК) по месту регистрации;

в центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

онлайн в приложении "Резерв+" (в Украине и за границей);

для мужчин, за границей по электронному адресу или официальный номер телефона ТЦК.

Какие санкции ожидают гражданина, своевременно не обновившего данные:

штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи грн;

арест имущества и блокирование счетов;

лишение водительских прав через суд.

Отметим, что с 17 июля на улицах вполне могут активизироваться проверки документов у мужчин. Также ТЦК будут посылать повестки по почте на фактический адрес проживания или регистрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в ТЦК видят, что военный обновил свои данные.