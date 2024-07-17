Не успели обновить данные: где узнать, есть ли штраф от ТЦК

Процедура может занимать от трех месяцев до года

Не все военнообязанные, не обновившие данные до 16 июля, будут сразу оштрафованы. Привлечение к ответственности за административное правонарушение – определенная процедура, которая может занимать от трех месяцев до года.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Подробности он озвучил в эфире Радио Свобода.

По его словам, о наличии штрафа от ТЦК можно будет узнать в приложении "Дия".

"Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. С трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто. Штраф – это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодняшний день не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление. Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах за превышение скорости, в том же приложении "Дия" можно будет это сделать", — пояснил Лазуткин.

По его словам, обновить военно-учетные данные можно и дальше в ТЦК и СП и в приложении "Резерв+". Однако теперь это не освобождает от штрафа. Ведь 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных истек.

Военнообязанных, которые уже обновили свои военно-учетные данные в определенный законом срок, задерживать на улицах работники ТЦК и СП не будут.

Спикер объяснил, что военнообязанные обновляют свои данные, чтобы было понятно, где они находятся, для потенциального направления на военно-врачебную комиссию. Если данные не обновлены, направление выдается по месту регистрации. Как следствие, могут возникнуть недоразумения.

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