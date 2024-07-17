После 17 июля повестки будут приходить по почте: что следует знать

Наложить електронную подпись должен руководитель ТЦК и СП

Действующий закон о мобилизации с 18 мая предусматривает расширение круга лиц, которые могут вручать повестки. Начиная с 17 июля, ТЦК и СП смогут присылать так называемые "суперповестки" по почте.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Этот день настал. Что меняется для военнообязанных с 17 июля".

Отмечается, что в случае создания такой повестки руководитель ТЦК и СП или его отдела должен наложить квалифицированную электронную подпись. Это должно произойти в день формирования документа.

Повестка, пришедшая по почте, будет считаться врученной. Если военнообязанный не обновил данные о своей актуальной инфорации за прошедшие 60 дней, это считается его проблемой.

Ранее мы рассказывали, что такое повестка по почте и как она приходит. День явки по вызову резервиста или военнообязанного по этому документу определяется не ранее 14-го дня со дня отправления повестки. Подтверждаться ее получение будет соответствующей информацией и/или документами от почтового оператора.

Также "Телеграф" писал, что повестки будут отправлять по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных. Сами же повестки будут отправляться "Укрпочтой".