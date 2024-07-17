Не встигли оновити дані: де дізнатись, чи є штраф від ТЦК

Процедура може займати від трьох місяців до року

Не всі військовозобов'язані, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані. Притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може займати від трьох місяців до року.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Деталі він озвучив в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, про наявність штрафу від ТЦК можна буде дізнатися в застосунку "Дія".

"Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф – це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку "Дія" можна буде це зробити", – пояснив Лазуткін.

За його словами, оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК та СП і в застосунку "Резерв+". Проте тепер це не звільняє від штрафу. Адже 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.

Військовозобов’язаних, які вже оновили свої військово-облікові дані у визначений законом термін, затримувати на вулицях працівники ТЦК та СП не будуть.

Речник пояснив, що військовозобов’язані оновлюють свої дані, щоб було зрозуміло, де вони перебувають, для потенційного направлення на військово-лікарську комісію. Якщо дані не оновлені, направлення видається за місцем реєстрації. Як наслідок, можуть виникнути непорозуміння.

Раніше "Телеграф" повідомив, як уникнути штрафу від ТЦК. Адвокат дала шість конкретних порад.