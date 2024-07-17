В НАТО назначили своего главного представителя в Украине: его позиция и яркие цитаты

Тернер будет действовать как координатор взаимодействия НАТО с украинскими властями

НАТО назначил старшего представителя Альянса в Украине. Им стал британский чиновник Патрик Тернер.

Об этом пишет пресс-служба НАТО. Согласно её сообщению, Тернер приступит к выполнению своих обязанностей в Киеве в сентябре этого года.

Указывается, что Тернер будет действовать как координатор взаимодействия НАТО с украинскими властями, а также координировать усилия НАТО и предоставить Альянсу оценки и советы по ситуации в Украине.

Сам будущий представитель уже прокомментировал свое назначение следующим образом:

"Для меня большая честь быть назначенным на должность старшего представителя НАТО в Украине. С нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с украинскими властями, а также с членами и партнерами Альянса для оказания поддержки Украине со стороны НАТО", — сказал он.

Что Патрик Тернер ранее говорил о войне в Украине

Победить в этом веке означает победить в Украине. Украина на первом месте. Чтобы победить, мы должны привлечь цели общества Запада.

Украина является фронтом свободы, но НАТО не вовлечена в наземную операцию. Мы относимся к украинцам, как к фактически дешевому пушечному мясу.

Даже самые большие друзья Украины не воспринимали войну в Украине как "свою" войну".

Есть четкий путь, чтобы остановить и дать отпор Путину и его легионам. Вопрос только в том, есть ли у Запада желание добиться такого результата.

У Запада нет абсолютно никакой стратегии победы в Украине. Подход к войне в Украине "сколько нужно" нужно заменить подходом "что угодно".

Украина была ясной и решительной. Они держали фронт против гораздо большего противника. Россия понесла неисчислимые потери, которые было бы политически невозможно понести ни в одной из наших стран. И Украина не показывает никаких признаков того, что мы сказали: "С нас хватит". Я думаю, что они добились успеха в обновлении призыва в Украине и убедились, что они продолжают иметь возможность воевать. Итак, я думаю, что ясно, что мы должны продолжать поддерживать их

Об ударе по Охматдету

Что сейчас очень ясно — и было сделано настолько ясно, насколько это возможно — так это то, что Россия не в настроении вести переговоры. И на этой неделе во время саммита они ясно дали понять, что их стратегическое намерение состоит в том, чтобы расчленить Украину, чтобы Украина как отдельная страна прекратила свое существование.Они очень преднамеренно нацелились на одну из своих самых жестоких нападений в Украине — удар по больнице, где дети лечились от рака. [Русские] сказали так ясно, как только могли: если кто-то из вас мечтает вести переговоры, то это не мечта, которой мы разделяем.

Напомним, ранее мы писали о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал своим вице-президентом сенатора Джей Ди Венса, который известен своей противоречивой позицией по отношению к Украине.