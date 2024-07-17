У НАТО призначили свого головного представника в Україні: його позиція та яскраві цитати

Тернер діятиме як координатор взаємодії НАТО з українською владою

НАТО призначило старшого представника Альянсу в Україні. Ним став британський чиновник Патрік Тернер.

Про це пише пресслужба НАТО. Згідно з її повідомленням, Тернер розпочне виконання своїх обов’язків у Києві у вересні цього року.

Вказується, що Тернер діятиме як координатор взаємодії НАТО з українською владою, а також координуватиме зусилля НАТО та надаватиме Альянсу оцінки та поради щодо ситуації в Україні.

Сам майбутній представник вже прокоментував своє призначення так:

"Для мене велика честь бути призначеним на посаду старшого представника НАТО в Україні. З нетерпінням чекаю можливості очолити представництво НАТО і тісно співпрацювати з українською владою, а також з членами і партнерами Альянсу задля надання підтримки Україні з боку НАТО", — сказав він.

Що Патрік Тернер раніше говорив про війну в Україні

Перемогти у цьому столітті означає перемогти в Україні. Україна на першому місці. Щоб перемогти, ми маємо залучити цілі суспільства Заходу.

Україна є фронтом свободи, але НАТО не залучений до наземної операції. Ми ставимося до українців як до фактично дешевого гарматного м’яса.

Навіть найбільші друзі України не сприймали війну в Україні як "свою" війну.

Є чіткий шлях, щоб зупинити і дати відсіч Путіну та його легіонам. Питання лише в тому, чи є у Заходу бажання досягти такого результату.

Захід не має абсолютно ніякої стратегії перемоги в Україні. Підхід до війни в Україні "скільки потрібно" треба замінити на підхід "що завгодно".

Україна була ясною та рішучою. Вони тримали фронт проти набагато більшого супротивника. Росія зазнала незліченних втрат, які було б політично неможливо зазнати в жодній з наших країн. І Україна не показує жодної ознаки того, що ми сказали: "З нас вистачить". Я думаю, що вони досягли успіху в оновленні призову в Україні та переконалися, що вони продовжують мати можливість воювати. Отже, я думаю, що ясно, що ми повинні продовжувати підтримувати їх.

Про удар по Охматдиту

Що зараз дуже зрозуміло — і було зроблено настільки ясно, наскільки це можливо — то це те, що Росія не в настрої вести переговори. І на цьому тижні під час саміту вони ясно дали зрозуміти, що їхній стратегічний намір полягає в тому, щоб розчленувати Україну, щоб Україна як окрема країна припинила своє існування. Вони навмисно націлилися на один із найжорстокіших нападів в Україні — удар по лікарні, де діти лікувалися від раку. [Росіяни сказали так ясно, як могли: якщо хтось із вас мріє вести переговори, то це не мрія, якою ми поділяємо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп обрав своїм віце-президентом сенатора Джей Ді Венса, який відомий своєю суперечливою позицією щодо України.