Связи станет больше? В Украине приняли важное решение из-за длительных отключений света

Ситуация должна улучшиться

Мобильные операторы в Украине теперь должны обеспечить доступность мобильной связи при отключении электроэнергии в течение 10 часов. Раньше это время составляло только 4 часа.

Об этом идет речь в распоряжении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи от 15 июля. Оно опубликовано на сайте Госcпецсвязи.

"Обязываем мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети без света", — сказано там.

Напомним, абоненты ведущих операторов жалуются на ухудшение качества связи и интернета при отключении электроэнергии. Вероятно, решение НЦУ направлено на преодоление этой проблемы.

Как сообщал "Телеграф", 7 июля на одной из атомных электростанций Украины после планового ремонта "Энергоатом" включил энергоблок мощностью 1000 МВт. Его ремонт закончили досрочно и теперь света в домах украинцев должно стать больше.

Также мы рассказывали, какие существуют способы оставаться онлайн, даже когда в квартире несколько часов нет электричества. И как оказалось, подобных способов весьма много, что называется, на любой размер кошелька, но со своими нюансами.