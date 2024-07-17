Позитивних змін не прогнозується: з’явився графік відключень на 18 липня

Українців попередили про графіки відключень світла на завтра

Завтра, 18 липня, графіки відключень світла продовжуватимуть діяти протягом усього дня. Одночасно відключатимуть дві-чотири черги.

Про це повідомили у "Укренерго". В Україні через аномальну спеку не зменшується рівень споживання електроенергії.

Як обленерго відключатимуть споживачів у всіх областях:

з 00:00 до 5:00 – дві черги;

з 5:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00 – три черги;

з 16:00 до 22:00 – чотири черги;

Проте мешканці деяких регіонів скаржаться, що світло вимикають не за графіком. Як розповіли експерти, на це є п’ять суттєвих причин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні скасують відключення світла. Фахівець розповів, за яких умов це може статися.