Позитивних змін не прогнозується: з’явився графік відключень на 18 липня
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Українців попередили про графіки відключень світла на завтра
Завтра, 18 липня, графіки відключень світла продовжуватимуть діяти протягом усього дня. Одночасно відключатимуть дві-чотири черги.
Про це повідомили у "Укренерго". В Україні через аномальну спеку не зменшується рівень споживання електроенергії.
Як обленерго відключатимуть споживачів у всіх областях:
- з 00:00 до 5:00 – дві черги;
- з 5:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00 – три черги;
- з 16:00 до 22:00 – чотири черги;
Проте мешканці деяких регіонів скаржаться, що світло вимикають не за графіком. Як розповіли експерти, на це є п’ять суттєвих причин.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні скасують відключення світла. Фахівець розповів, за яких умов це може статися.