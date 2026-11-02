Затхлый запах в подвале исчезнет: простой трюк с углем, который стоит попробовать

Попробуйте проверенный способ борьбы с неприятным запахом в подвале

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В подвалах скапливаются влага и затхлый воздух – особенно в старых зданиях. Избавиться от неприятного запаха поможет проверенное домашнее средство.

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Положите в подвал несколько кубиков древесного угля. Как правильно это сделать, рассказали на чешском сайте Planetaekonomiky.

Как избавиться от затхлого запаха в подвале

Разложите древесный уголь в неглубоких ёмкостях. Он поглощает запахи благодаря пористой структуре. Лучше всего для этого подходит активированный уголь с высокой пористостью: его поверхность улавливает запахи эффективнее, чем, например, гладкие брикеты.

Уголь веками использовали для улавливания различных газов и запахов. Сегодня его по-прежнему применяют в системах фильтрации. Эффективность зависит от:

количества угля

условий использования

газообразных частиц, которые он должен улавливать

В большом подвале одной миски в углу комнаты недостаточно. Поставьте несколько мисок, например на полки. Можно также насыпать активированный уголь в дышащие мешочки и развесить их в разных местах подвала.

Древесный уголь помогает избавиться от затхлого запаха в подвале Источник: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Остерегайтесь неправильной вентиляции

Осенью и зимой в подвале чаще ощущается застой воздуха. Обычно первым делом мы открываем окно, чтобы проветрить помещение. В холодное время года на улице ниже абсолютная влажность, поэтому условия для проветривания подходят. Однако постоянно держать окно открытым не стоит: помещение может переохладиться, а при сильных морозах есть риск промерзания труб.

Проверьте температуру и влажность воздуха

Затхлый воздух в подвале указывает на высокую влажность. Измерить её можно термометром и гигрометром. В дождливые дни стоит скорректировать время проветривания. Обычно относительная влажность должна быть ниже 60 процентов, а в идеале – от 30 до 50 процентов.

Как сообщал "Телеграф", для самодельного поглотителя влаги в квартире используют пищевую соду.