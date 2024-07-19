Зеленский не исключил дипломатического урегулирования войны: он назвал условие

Слабость России на поле боя даст Украине более выгодную переговорную позицию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оказывая давление на Россию, можно согласиться на дипломатическое урегулирование войны в Украине. Он добавил, что не все территории отвоевываются силой.

Зеленский отметил, что дипломатия тоже имеет свои возможности. Об этом он сказал в интервью ВВС.

"Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", – сказал он, добавив, что более слабая Россия на поле боя даст Украине более сильную позицию за столом переговоров.

Зеленский подчеркнул, что давление на Россию, с целью склонить ее сесть за стол переговоров, должен будет весь мир. В этом случае не исключено урегулирование в дипломатической плоскости.

"Оказывая давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", — сказал президент.

Стоит отметить, что по результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, 44% жителей тыловых регионов Украины считают, что пришло время для начала мирных переговоров с Россией. В то же время 35% опрошенных с этим не согласны.

Как сообщал "Телеграф", в начале июля президент России Владимир Путин заявил, что готов договариваться с Киевом, однако на своих условиях. Речь о соглашении, о котором шла речь в Стамбуле весной 2022 года.