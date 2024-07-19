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Зеленский не исключил дипломатического урегулирования войны: он назвал условие

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Владимир Зеленский Новость обновлена 19 июля 2024, 06:41
Владимир Зеленский. Фото president.gov.ua

Слабость России на поле боя даст Украине более выгодную переговорную позицию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оказывая давление на Россию, можно согласиться на дипломатическое урегулирование войны в Украине. Он добавил, что не все территории отвоевываются силой.

Зеленский отметил, что дипломатия тоже имеет свои возможности. Об этом он сказал в интервью ВВС.

"Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", – сказал он, добавив, что более слабая Россия на поле боя даст Украине более сильную позицию за столом переговоров.

Зеленский подчеркнул, что давление на Россию, с целью склонить ее сесть за стол переговоров, должен будет весь мир. В этом случае не исключено урегулирование в дипломатической плоскости.

"Оказывая давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", — сказал президент.

Стоит отметить, что по результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, 44% жителей тыловых регионов Украины считают, что пришло время для начала мирных переговоров с Россией. В то же время 35% опрошенных с этим не согласны.

Как сообщал "Телеграф", в начале июля президент России Владимир Путин заявил, что готов договариваться с Киевом, однако на своих условиях. Речь о соглашении, о котором шла речь в Стамбуле весной 2022 года.

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#Украина #Россия #Переговоры #Война