"Мы с Путиным очень хорошо поладили": Трамп сделал ряд признаний об Украине и не только

Он упомянул и своего конкурента

Кандидат в президенты Дональд Трамп, который на днях пережил покушение, дал интервью, в том числе говорил и об Украине. По его словам, если бы у власти в 2022 году был он, Россия не начала бы полномасштабную войну против Украины.

"Мы с Путиным очень хорошо поладили в наших отношениях. Нам никогда не угрожала война. Он никогда бы не попал в Украину. Я сказал, никогда, никогда не лезьте в Украину", — сказал Трамп в интервью Bloomberg.

По его словам, сейчас мир стал другим. Самое плохое, что допустил Байден, считает Трамп — союз России и Китая.

"Это другой мир, чем тот, который был три с половиной года назад … самое худшее, что произошло, это то, что мы позволили, потому что Байден глупый человек. Он заставил Россию и Китай пожениться. Они женаты. Затем они взяли своего маленького двоюродного брата, Иран, а затем взяли Северную Корею. Им больше никто не нужен", — заявил кандидат в президенты США.

Он подчеркнул, что мир сейчас очень опасен. Трамп добавил, что волнуется, что может произойти за пять месяцев, которые остались до того, как он станет президентом, если выиграет выборы.

"Это очень, очень опасный мир. И я действительно переживаю за пять месяцев, которые остались. Да, я думаю, вы могли бы угодить в Третью мировую войну. Этот человек (Байден, — ред.) крайне некомпетентен, а его люди — они фашисты, они понятия не имеют, что делают. Так что помните: у меня не было войны, у меня не было мира, у меня не было проблем", — сказал Трамп.

Он тут же добавил, что одна война все же была — с ИГИЛ. Но сразу же снова похвалил себя, заявив, что он их "добил за очень короткий промежуток времени".

Также Байден не отрицал, что задумывается о послаблении или отмене санкций против России в контексте мирных переговоров и возможного соглашения. Он признался, что вообще не любит санкции.

"То, что мы делаем с помощью санкций, это то, что мы отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции. Я считал их очень полезными по Ирану, но мне даже не так сильно нужны были санкции с Ираном. Я сказал об этом Китаю, и Россия находится в подобном положении", — отметил он.

Как сообщал "Телеграф", премьер Венгрии Виктор Орбан в письме главе президенту Евросовета Шарлю Мишелю написал, что Трамп может стать посредником в вопросе урегулирования российско-украинской войны. В то же время, он намерен переложить больше ответственности за поддержку Украины на плечи ЕС.