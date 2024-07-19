В мэрии на Одесчине обыски: СМИ пишут о задержании мэра, детали "Телеграфа"

Появились первые подробности

В городском совете Белгорода-Днестровского Одесской области проходят обыски. В СМИ появилась информация, что мэра Виталия Граждана задержали.

Согласно данным от источников "Телеграфа", обыски на самом деле проводятся. Однако о задержании речь на данный момент не идет.

Как сообщает издание "Думская", на месте работает отдел "К" (по борьбе с коррупцией). При этом издание опубликовало фотографию Виталия Граждана рядом с сотрудником Службы безопасности Украины.

Фото: Думская

Виталий Граждан: что о нем известно

Родился в городе Белгород-Днестровский. Сейчас ему 45 лет. Женат, воспитывает дочь.

Окончил общеобразовательную среднюю школу №2 в Белгород-Днестровске. Также учился в Одесском институте Сухопутных войск.

С 2001 по 2005 год проходил обучение в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова по специальности "Правоведение" и получил квалификацию юриста.

В период с 1999 по 2009 год Граждан проходил военную службу в должности заместителя командира роты по воспитательной работе, начальником клуба части в воинской части А0664 в Белгород-Днестровске. Далее он работал следователем военной прокуратуры Болградского гарнизона, прокурором прокуратуры и старшим прокурором военной прокуратуры.

В 2015 стал депутатом Белгород-Днестровского городского совета (VII созыва) и главой постоянной комиссии по вопросам законности, регламента, защиты прав граждан.

25 октября 2020 Граждан был избран городским главой города Белгород-Днестровский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в нескольких регионах Украины на таможне проводились обыски.