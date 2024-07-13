Ударили деньгами: спонсоры Байдена заморозили 90 миллионов долларов, чтобы вынудить его уйти с выборов

Имена доноров, неожиданно решивших отозвать чеки, пока не разглашают

Ряд крупных спонсоров Демократической партии США заморозили пожертвования на предвыборную кампанию президента США Джозефа Байдена. Сумма замороженных средств составила 90 миллионов долларов США, условие размораживания – Байден должен уйти с президентских выборов, а партия должна оперативно найти ему замену.

Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники. Издание отмечает, что по данным из источников решение спонсоров стало прямым следствием провальных дебатов Байдена с экспрезидентом Дональдом Трампом.

Замороженные взносы, по словам собеседников издания, содержат "многочисленные восьмизначные обязательства". Имена доноров, неожиданно решивших отозвать чеки, пока не разглашают. Консультант предвыборного комитета Future Forward сказал, что ожидает разморозки обязательств сразу, как "текущая неопределенность" будет решена.

Future Forward – ведущий комитет поддержки президентской кампании, назначенный штабом Байдена. Заморозка средств произошла на фоне того, что комитет планировал собрать 700 млн долларов США перед дебатами, но на это время собрал только 430 млн, при том, что 250 млн. зарезервировали на телевизионную и цифровую рекламу.

Напомним, тем временем Байден направил своим коллегам из Демократической партии письмо. В нем он заверил, что полон решимости остаться в президентской гонке.

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне опасений, что в США выборы может выиграть кандидат республиканцев Дональд Трамп, в странах НАТО появился еще один повод. В этот раз прозвучало предположение о том, что президент Джо Байден в случае победы может просто не дожить до конца новой каденции.