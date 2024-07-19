Ірина Фаріон перед замахом розповідала про українських героїв: останній допис був всього за кілька годин до нападу

На одному з фото мовознавиця обнімає свого маленького онука

Надвечір, 19 липня, українську спільноту сколихнула звістка про те, що на філологиню та мовознавицю Ірину Фаріон, яка нещодавно повернулася до роботи на кафедру української мови Львівської політехніки, було скоєно замах. Жінку підстрелили.

"Телеграф" зібрав останні дописи філологині, які вона опублікувала у своїх соціальних мережах перед замахом. Так, у четвер, 18 липня, Фаріон опублікувала нове відео на своєму YouTube-каналі. У ньому філологиня розповіла, що витратила кошти, які за рішенням суду їй мала компенсувати Львівська політехніка, на закупівлю дронів.

"Ця сума це 123 тис. 923 грн. Як бачите, це така зарплата у професора, від листопада 2023 року до травня поточного року. На руки я отримала 99 тисяч 761 гривню, ці гроші політехніка заплатила за мій вимушений прогул. Ми на цю суму змогли купити тільки 11 дронів", — розповіла Фаріон.

За словами філологині, саме тому вона разом зі своїм адвокатом вирішила відкрити новий збір. Сума збору — мільйон гривень. Як зазначила Фаріон, аби мати змогу закупити дрони не тільки для бригади "Рубіж", а саме для підрозділів "Сила свободи", а також п'ятої штурмової бригади та "Карпатської Січі".

У своєму акаунті в Instagram Фаріон, буквально за кілька годин до замаху, зробила допис про генерала-хорунжого УПА Івана Трейка та анонсувала черговий випуск своєї авторської програмі "Ген українців" у понеділок о 21:30.

Ще раніше, у четвер, 19 липня, Фаріон повідомила своїх підписників про те, що її команда записала одразу три випуски програми "Ген українців". Героями стали письменниця Христина Олексіївна (не Данилівна) Алчевська, повстанський отаман, полковник Армії УНР, генерал-хорунжий УПА Іван Трейко й комуно-анархіст Нестор Махно.

"Дякую нашій команді за злагоджену працю, а Вам, панове, за виняткову фінансову підтримку нашого проєкту впродовж п'ятьох років. Нас не зупинити в бажанні осягати історичну та сучасну правду крізь персони та події. Знання дають силу боротися. До перемоги!" — написала Фаріон.

15 липня пані Фаріон опублікувала у своєму акаунті світлину зі свого приватного життя: жінка обнімає на фото свого онука, маленького Дмитрика.

Ірина Фаріон зі своїм онуком

До слова, журналісту видання "Телеграф" вдалося поспілкуватися з Іриною Фаріон особисто. Велике інтерв'ю мовознавиці читайте у матеріалі: За що ми проливали кров на Майдані: Фаріон про справи в СБУ і "сутенера" в Міносвіти