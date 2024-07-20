"Вырвали сердце": как дочь и зять Фарион отреагировали на ее убийство

Языковед имеет дочь и зятя, который воюет

Родные Ирины Фарион отреагировали в соцсетях на ее убийство. Дочь и зять языковеда сделали лаконичные, но красноречивые публикации.

Дочь Фарион София Семчишин после смерти матери опубликовала на своей странице в Facebook два слова: "Вырвали сердце". К публикации она добавила несколько фото Фарион.

Ее муж, зять языковеда Василий Особа, который, как рассказывала сама Фарион, защищает Украину на фронте, также отреагировал на убийство тещи. Он опубликовал фото снарядов, подписанных "За Фарион".

"Наша Победа — неминуема! Ирина Фарион всегда с нами", — подписал он снимок.

И под публикацией дочери и под публикацией зятя множество комментариев. Украинцы выражают соболезнования в связи с их утратой.

Напомним, около 19:30 19 июля неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома во Львове. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у нее произошла глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить, но вскоре после этого случилась биологическая смерть. Врачи боролись за жизнь Фарион четыре часа.

Как сообщал "Телеграф", следствие рассматривает три основные версии причин убийства Фарион — личная неприязнь, общественно-политическая деятельность, не исключают и "российский след". В то же время в ВО "Свобода" уверены, что ее убийство произошло "по приказу Москвы".