Стало известно, из чего стреляли в Фарион
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У нее было сквозное проникающее огнестрельное поражение головного мозга
Киллер, который 19 июля совершил покушение на Ирину Фарион, использовал пистолет Макаров. Об этом "Телеграфу" сообщают источники в Национальной полиции.
"Орудие убийства еще не найдено, но на месте совершения преступления была изъята одна гильза от пистолета Макаров. Поиски преступника продолжаются", — добавил собеседник.
Наш источник также сообщил, что у Ирины Фарион было сквозное ранение головы. Она оставалась без сознания до момента смерти.
"У Ирины Фарион было зафиксировано многоосколочное сквозное проникающее огнестрельное поражение головного мозга. В сознание она так и не пришла",- отметил собеседник.
Как известно, около 19:30 19 июля неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома во Львове. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у нее произошла глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить, но вскоре после этого случилась биологическая смерть.
Как сообщал "Телеграф", следствие рассматривает три основные версии причин убийства Фарион — личная враждебность, общественно-политическая деятельность, не исключают и "российский след". В то же время в ВО "Свобода" уверены, что ее убийство произошло "по приказу Москвы".