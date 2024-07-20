Укр

Стало известно, из чего стреляли в Фарион

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Ирина Фарион убита во Львове Новость обновлена 20 июля 2024, 10:37
Ирина Фарион убита во Львове. Фото Коллаж "Телеграфа"

У нее было сквозное проникающее огнестрельное поражение головного мозга

Киллер, который 19 июля совершил покушение на Ирину Фарион, использовал пистолет Макаров. Об этом "Телеграфу" сообщают источники в Национальной полиции.

"Орудие убийства еще не найдено, но на месте совершения преступления была изъята одна гильза от пистолета Макаров. Поиски преступника продолжаются", — добавил собеседник.

Наш источник также сообщил, что у Ирины Фарион было сквозное ранение головы. Она оставалась без сознания до момента смерти.

"У Ирины Фарион было зафиксировано многоосколочное сквозное проникающее огнестрельное поражение головного мозга. В сознание она так и не пришла",- отметил собеседник.

Как известно, около 19:30 19 июля неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома во Львове. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у нее произошла глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить, но вскоре после этого случилась биологическая смерть.

Как сообщал "Телеграф", следствие рассматривает три основные версии причин убийства Фарион — личная враждебность, общественно-политическая деятельность, не исключают и "российский след". В то же время в ВО "Свобода" уверены, что ее убийство произошло "по приказу Москвы".

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#Убийство #Пистолет #Ирина Фарион