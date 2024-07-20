"Вирвали серце": як дочка та зять Фаріон відреагували на її вбивство

Мовознавиця має дочку та зятя, який воює

Рідні Ірини Фаріон відреагували у соцмережах на її вбивство. Дочка та зять мовознавці зробили лаконічні, але промовисті публікації.

Дочка Фаріон Софія Семчишин після смерті матері опублікувала на своїй сторінці у Facebook два слова: "Вирвали серце". До публікації вона додала кілька фото Фаріон.

Її чоловік, зять мовознавиці Василь Особа, який, як розповідала сама Фаріон, захищає Україну на фронті, також відреагував на вбивство тещі. Він опублікував фото снарядів, підписаних "За Фаріон".

"Наша Перемога — неминуча! Ірина Фаріон завжди з нами", — підписав він знімок.

Й під публікацією дочки й під публікацією зятя безліч коментарів. Українці висловлюють співчуття у зв’язку з їхньою втратою.

Нагадаємо, близько 19:30 19 липня невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у скроню біля її будинку у Львові. Її госпіталізували у вкрай тяжкому стані, у неї сталася глибока мозкова кома, а потім і зупинка серця. Серце змогли запустити, але невдовзі після цього трапилася біологічна смерть. Лікарі боролися за життя Фаріон чотири години.

Як повідомляв "Телеграф", слідство розглядає три основні версії причин вбивства Фаріон — особиста ворожість, суспільно-політична діяльність, не виключають і "російський слід". Водночас у ВО "Свобода" впевнені, що її вбивство сталося "за наказом Москви".