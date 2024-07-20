Названы три версии причин убийства Ирины Фарион: не исключен и "российский след"

За украинский язык Москва стреляет в висок, заявили в ВО "Свобода"

Следствие рассматривает несколько версий причин убийства известной украинской филологине Ирины Фарион, в которую 19 июля стреляли во Львове. В ВО "Свобода" уверены, что заказчик преступления — Москва.

Глава МВД Украины Игорь Клименко из-за убийства Фарион провел оперативное совещание во Львове. По его словам, продолжаются активные поиски стрелка, также используются технические возможности для идентификации напавшего.

"Основные версии, которые рассматривают на эту минуту: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность пани Фарион. Не исключаем, что убийство носит заказной характер", — написал он в Telegram.

Клименко добавил, что сейчас идет проверка собранной оперативной информации. Он отметил, что обнародовать ее рано.

Во время брифинга глава МВД подчеркнул, что следователи не исключают в убийстве Фарион "российский след". Эту версию также проверят.

Клименко рассказал, что на месте преступления нашли гильзу. Назначены несколько экспертиз, в том числе баллистическая. По его словам, убийство не было спонтанным, напавший готовился.

Заявление "Свободы"

ВО "Свобода" обнародовала заявление по поводу смерти Ирины Фарион. Ее убийство там считают "приказом Москвы".

"Это преступление выгодно Московии и без сомнения совершено ею. Это их извечная тактика — физически истреблять украинскую элиту. За украинский язык Москва стреляет в висок... Убийство Ирины Фарион совершено по приказу Москвы независимо от того, какой выродок непосредственно его исполнил", — говорится в заявлении.

В "Свободе" добавили, что правоохранители должны найти и наказать исполнителя этого преступления. В то же время украинские власти "должны открыто назвать заказчика — Московию".

"Надо полностью нейтрализовать московскую агентуру, в какие бы одежды она не рядилась, запретить ее организационные структуры, уничтожить ее финансовую и материальную состоятельность", — говорится в заявлении.

Как известно, около 19:30 19 июля неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома во Львове. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у нее произошла глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить, но вскоре после этого случилась биологическая смерть.

Напомним, последнее интервью перед смертью Ирина Фарион дала "Телеграфу". Она говорила об украинском языке, русскоязычных военных, проблемах с образованием в Украине и т.д.