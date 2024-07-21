Положительные изменения не прогнозируются: появился график отключений света на 22 июля

Будут отключать сразу 3 очереди

В понедельник, 22 июля, графики почасовых отключений света будут действовать в течение всех суток. Одновременно будут отключать две-три очереди.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". Там отметили, что с 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений.

Кроме того, с 18:00 до 23:00 будут отключать одновременно три очереди. В остальные часы облэнерго будут применять две очереди отключений.

Ограничения потребления электроэнергии в Украине происходят из-за обстрелов со стороны российских оккупантов энергетической инфраструктуры. В энергосистеме Украины в результате возник большой дефицит мощностей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что специалист по энергетике рассказал, когда в Украине отменят отключения электроэнергии. По его словам, это может произойти уже в конце августа – октябре этого года. Однако для этого есть несколько условий.

Также мы сообщали о том, что на Днепропетровщине люди обвинили ДТЭК в том, что у них нет ни света, ни воды. Жители обратились в редакцию издания "Телеграф" с просьбой осветить сложившуюся ситуацию. По их словам, компания ДТЭК не реагирует на многочисленные жалобы и продолжает отключать объекты критической инфраструктуры.