Подозреваемого по делу Фарион официально объявили в розыск: украинцы заметили нюанс на его фото

Полиция ищет мужчину лет 20 и ростом в 170-180 см

Правоохранители объявили в розыск возможного убийцу экс-нардепа Ирины Фарион. Пользователей сети же смутила фотография подозреваемого.

Соответсвующее сообщение было обнародовано пресс-службой МВД. Отмечается, что полиция разыскивают худощавого мужчину в возрасте около 20 лет и ростом в 170-180 сантиметров.

Кроме того, ячейка ВО "Свобода" в США объявила вознаграждение в размере $10,000 за информацию, которая поможет задержать убийцу Ирины Фарион.

В момент совершения преступления он был одет в темные спортивные штаны, красную футболку поверх черной кофты. На голове он носил широкую панаму, а на ногах белые носки и красно-черные кроссовки с белой подошвой.

"Если у вас есть информация, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение разыскиваемого злоумышленника — звоните по телефонам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102", — говорится в сообщении.

Полицейские также призывают не совершать никаких самостоятельных действий по его задержанию. Тем временем пользователи сети обратили внимание на то, что возможного убийцу начали разыскивать лишь на третьи сутки, а другие и вовсе озвучили версию о том, что на снимке вообще девушка.

Как сообщалось ранее, неизвестный выстрелил в Ирину Фарион с пистолета Макарова около 19:30 19 июля на улице Масарика. При этом считается, что злоумышленник приходил туда несколько недель. В сети после этого появилась информация о том, что убийцей является 21-летний житель Львовской области и показали его фото, однако в правоохранительных органах эту информацию опровергли.