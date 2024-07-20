Убийцу Фарион еще ищут: по сети распространяются фейки, что же на самом деле известно о стрелке

Языковедку убили выстрелом в висок

В сети распространяется информация, что стрелка, убившего языковеда Ирину Фарион, идентифицировали. Якобы ним оказался 21-летний житель Львовской области.

Однако эту информацию "Телеграфу" опровергли источники из полиции. Отмечается, что фото и данные о якобы убийце Фарион фейк, правоохранители до сих пор ищут преступника.

Напомним, что 19 июля вечером во Львове у дома неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок. Несмотря на старания врачей, 60-летняя языковед умерла, ее сердце не выдержало.

Фото стрелка, распространяющаяся по сети

Что известно о стрелке?

По предварительным данным, стрелок неизвестный парень, примерно две недели сидевший до вечера под домом языковеда. По словам соседей, мужчина был странно одет и вызывал подозрения, поэтому некоторые даже успел его сфотографировать.

Вероятный убийца караулил Фарион в большой шляпе и очках, черты его лица из-за этого трудно проследить.

В то же время правоохранители определили, что киллер использовал во время покушения пистолет Макарова. Очевидцы добавили, что он был в перчатках, а само оружие было без глушителя.

Заметим, что событие произошло в 19:30. Наш источник сообщил, что у Ирины Фарион было сквозное ранение головы. Она оставалась без сознания до момента смерти.

Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у нее произошла глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить, но вскоре после этого случилась биологическая смерть в 23:20 19 июля.

Ранее "Телеграф" писал, что журналисты поймали Фарион за день до смерти. Она рассказала о своих расходах и назвала лучшего президента.