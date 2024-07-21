"Надо поставить памятник": дочь Фарион сделала новое заявление после убийства матери

Неравнодушные люди принесли цветы к месту убийства

Дочь известного украинского филолога и экс-нардепа Ирины Фарион София Семчишин предложила поставить памятник ее матери. Также она предложила переименовать улицу, на которой произошло убийство.

Об этом Семчишин написала в своем Facebook. Она поблагодарила тех украинцев, которые поддержали ее в сложную минуту, а также показала фото стихийного мемориала на месте убийства.

"Мама с небес все видит. На месте ее убийства должен быть памятник! Улица Масарика должна стать улицей Ирины Фарион! На школе, где она училась, должна быть мемориальная таблица!", — написала она.

Как сообщалось ранее, около 19:30 пятницы, 19 июля, на улице Масарика неизвестный выстрелил в висок Ирине Фарион.

Считается, что убийца ждал ее возле дома, при том приходил туда несколько недель подряд. Позже на месте покушения была найдена гильза от пистолета Макарова. Врачи около четырех часов пытались спасти ее жизнь, но это не дало результата.

В сети после этого появилась информация о том, что убийцей оказался 21-летний житель Львовской области, однако в правоохранительных органах эту информацию опровергли.

Церемония прощания начнется 21 июля в 19.00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла по ул. Театральная, 11.