Во Львове торжественно прощаются с Ириной Фарион: репортаж "Телеграфа" (фото, видео)

К храму пришли тысячи человек

В воскресенье, 22 июля, во Львове проходит прощание с известным филологом, языковедом и бывшим нардепом Ириной Фарион. Она скончалась в реанимации после покушения.

Гроб с телом Ирины Фарион привезли в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла в центре Львова. Здесь уже собрались тысячи людей, решивших с ней проститься.

Во время переноса гроба в храм перед ним шли родные погибшей. Дочь и внуки держали в руках ее портреты. Траурную процессию сопровождали представители правоохранительных органов.

Стоит отметить, что в здание храма удалось попасть лишь незначительному количеству желающих. Большинство людей стоят на близлежащих улицах и площади. Многие пришли к храму с букетами цветов.

Церемония прощания продлится до 22:00. В понедельник, 23 июля, Фарион похоронят на Лычаковском кладбище. Чин похорон начнется в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Напомним, около 19:30 пятницы, 19 июля, на улице Масарика во Львове неизвестный выстрелил в висок Ирине Фарион.

Считается, что убийца ждал ее возле дома, приходя туда несколько недель подряд. Позже на месте покушения была найдена гильза от пистолета Макарова. Врачи около четырех часов пытались спасти ее жизнь, но это не принесло результата.

В сети после этого появилась информация о том, что убийцей оказался 21-летний житель Львовской области, однако в правоохранительных органах эту информацию опровергли.