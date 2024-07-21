Підозрюваного у справі Фаріон офіційно оголосили в розшук: українців збентежив нюанс з його фото

Поліція шукає чоловіка років 20 і зростом 170-180 см.

Правоохоронці оголосили у розшук можливого вбивцю екснардепки Ірини Фаріон. Користувачів мережі збентежила фотографія підозрюваного.

Повідомлення про розшук оприлюднила пресслужба МВС. Зазначається, що поліція розшукує худорлявого чоловіка віком близько 20 років і зростом 170-180 сантиметрів.

Крім того, осередок ВО Свобода в США оголосив винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Ірини Фаріон.

У момент скоєння злочину він був одягнений у темні спортивні штани, червону футболку поверх чорної кофти. На голові він носив широку панаму, а на ногах білі шкарпетки та червоно-чорні кросівки з білою підошвою.

"Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника — телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102", — йдеться в повідомленні.

Поліцейські також закликають не вчиняти жодних самостійних дій щодо його затримання. Тим часом користувачі мережі звернули увагу на те, що можливого вбивцю почали розшукувати лише на третю добу, а інші озвучили версію про те, що на знімку взагалі дівчина.

Як повідомлялося раніше, невідомий вистрілив в Ірину Фаріон з пістолета Макарова близько 19.30 19 липня на вулиці Масарика. При цьому вважається, що зловмисник приходив туди кілька тижнів. У мережі після цього з’явилася інформація про те, що вбивцею є 21-річний мешканець Львівської області та показали його фото, проте у правоохоронних органах цю інформацію спростували.