Популярный священник-тиктокер попался СБУ: ему прилетело за любовь к "русскому миру"

Клирик с первых дней полномасштабной войны в Украине публично поддержал вооруженную агрессию России и захват части Украины

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП), которые вместе с гауляйтером Владимиром Сальдо призывал к присоединению Херсонской области к России. Злоумышленник сейчас скрывается на левобережье Херсона.

Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что речь идет о коллаборанте Геннадие Шкиле – настоятеле храма УПЦ (МП) во временно оккупированном городе Голая Пристань. Он с первых дней полномасштабной войны в Украине публично поддержал вооруженную агрессию России и захват части Украины.

"Так, в июле 2022 года Шкиль вместе с гауляйтером Сальдо принял участие в прокремлевском "форуме", проводившемся в захваченном Херсонском государственном университете. В ходе мероприятия клирик выступил с речью, где призывал к "присоединению" региона к составу России", — говорится в сообщении.

После этого коллаборант дал интервью пропагандистам из оккупационно ТРК "Таврия". Там он высказал свое положительное отношение насчет псевдореферендума России на Херсонщине.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила информационно-подрывную деятельность клирика. На основании собранных доказательств СБУ заочно сообщила Шкилю о подозрении по следующим статьям:

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, обеспечение вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Сейчас коллаборант скрывается на левобережье Херсона. Продолжаются меры по привлечению его к ответственности. К слову, в мае текущего года подозрение получил его сын — Назар Шкиль, сотрудничающий с оккупантами.

Геннадий Шкиль и его TikTok

Клирик активно ведет свою страницу в социальной сети TikTok. В настоящее время на его странице более 350 тысяч подписчиков, а некоторіе его видео набрали по несколько миллионов просмотров.

Коллаборант в своем блоге отвечает на популярные религиозные вопросы, а также активно общается с подписчиками в комментариях.

Что важно, в своих видео клирик рассуждает на тему того, может ли человек, совершивший то или иное действие, попасть в рай и говорит о том, чего делать не нужно. Однако почему-то он не упоминает, что российские оккупанты, которых он поддерживает, несут в Украину смерть, убивая наших детей, женщин и мужчин каждый день.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае Служба безопасности Украины пришла с обысками к иерарху УПЦ МП — митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке, в миру — Андрей Коваленко. Ранее против него были введены персональные санкции.