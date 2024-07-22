Популярний священик-тиктокер попався СБУ: йому прилетіло за любов до "руського миру"

Клірик з перших днів повномасштабної війни в Україні публічно підтримав збройну агресію Росії та захоплення частини України

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який разом із гауляйтером Володимиром Сальдо закликав до приєднання Херсонської області до Росії. Зловмисник зараз ховається на лівобережжі Херсона).

Про це у понеділок, 22 липня, повідомили у пресслужбі СБУ. Наголошується, що йдеться про колаборанта Геннадія Шкіля – настоятеля храму УПЦ (МП) у тимчасово окупованому місті Гола Пристань. Він із перших днів повномасштабної війни в Україні публічно підтримав збройну агресію Росії та захоплення частини України.

"Так, у липні 2022 року Шкіль разом із гауляйтером Сальдо взяв участь у прокремлівському "форумі", що проводився у захопленому Херсонському державному університеті. У ході заходу клірик виступив із промовою, де закликав до "приєднання" регіону до складу Росії", — йдеться у повідомленні.

Після цього колаборант дав інтерв’ю пропагандистам з окупаційного ТРК "Таврія". Там він висловив своє позитивне ставлення щодо псевдореферендуму Росії на Херсонщині.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність клірика. На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила Шкіля про підозру за такими статтями:

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі колаборант ховається на лівобережжі Херсона. Продовжуються заходи щодо притягнення його до відповідальності. До речі, у травні цього року підозру отримав його син Назар Шкіль, який співпрацює з окупантами.

Геннадій Шкіль та його TikTok

Клірик активно веде свою сторінку у соціальній мережі TikTok. Нині на його сторінці понад 350 тисяч передплатників, а деякі його відео набрали по кілька мільйонів переглядів.

Колаборант у своєму блозі відповідає на популярні релігійні питання, а також активно спілкується із підписниками у коментарях.

Що важливо, у своїх відео клірик розмірковує на тему того, чи може людина, яка вчинила ту чи іншу дію, потрапити до раю і говорить про те, чого робити не потрібно. Однак, чомусь він не згадує, що російські окупанти, яких він підтримує, несуть в Україну смерть, вбиваючи наших дітей, жінок і чоловіків щодня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні Служба безпеки України прийшла з обшуками до ієрарха УПЦ МП — митрополита Запорізького та Мелітопольського Лука, у світі — Андрія Коваленка. Раніше проти нього було введено персональні санкції.