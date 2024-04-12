СБУ пришла с обысками к одному из руководителей УПЦ МП: чем он известен

"Отличился" не только большой любовью к России

Служба безопасности Украины в пятницу, 12 апреля, пришла с обысками к заместителю председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерею Николаю Данилевичу. Примечателен он для СБУ поддержкой России и оправданием вооруженной агрессии против Украины.

Об этом Общественному сообщили информированные источники. В то же время, информации о том, в чем именно его подозревают еще нет.

"Он известен тем, что был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с Вадимом Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать томос Православной церкви Украины", — отметили собеседники издания.

Напомним, мы писали, что контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку ФСБ РФ создать собственную агентурную сеть в приграничных районах на севере Украины. Вражеские агенты должны собирать разведданные Силы обороны и способствовать прорыву российских диверсионно-разведывательных групп. Отмечается, что в исправительной колонии на Житомирщине разоблачен заключенный-агент ФСБ, который вербовал других осужденных для подрывной деятельности против Украины. Потенциальными "кандидатами" для вербовки были заключенные уголовники, у которых истек срок наказания. Основной фигурант также должен был выйти на свободу в ближайшее время.