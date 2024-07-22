За это убили Фарион: Буданов намекнул на виновных в расправе над экс-нардепом
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Украинцы должны продолжать защищать свою страну на фронте и внутри государства
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отреагировал на громкое убийство языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион. По его словам, в любом случае вина за это лежит на россиянах.
Соответствующее мнение он высказал в своем telegram-канале. Буданов говорит, что это убийство является вызовом для украинцев и преступлением против его основополагающих прав и свобод.
Глава ГУР добавил, что убийство Фарион показало, что россияне пытаются использовать любые инструменты для разъединения нации.
"Следовательно, мы не имеем права забывать, что, несмотря на наши различия в политических позициях, право на мысль, право отстаивать свои убеждения — священное. Это фундамент нашей свободы и каждый, кто на это посягает, должен быть наказан", — написал Буданов и добавил, что Фарион погибла за украинскую позицию.
Как сообщалось ранее, неизвестный выстрелил в Ирину Фарион с пистолета Макарова около 19:30 19 июля на улице Масарика. При этом считается, что злоумышленник приходил туда несколько недель.
21 июля полиция объявила предполагаемого убийцу в розыск, а ячейка ВО "Свобода" в США объявила вознаграждение в размере $10,000 за информацию, которая поможет его задержать.