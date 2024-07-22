Тысячи украинцев пришли провести в последний путь Ирину Фарион: эксклюзивные фото и видео

Во время шествия люди скандировали известный лозунг

В понедельник, 22 июля, во Львове проходит чин похорон известного языковеда и бывшего нардепа Ирины Фарион, умершей после покушения 19 июля. Еще с обеда у Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла стали собираться люди.

Чтобы провести Фарион в последний путь пришли сотни людей, многие из них принесли цветы. Среди них были родные, коллеги, поклонники из разных городов Украины, а также военные.

Похороны начались с прощальной панихиды в храме. Затем гроб с телом Фарион вынесли на улицу и отнесли к катафалку.

После этого траурная процессия двинулась к Лычаковскому кладбищу. Фарион будет похоронен на центральной аллее, поле №22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

Стоит отметить, что во время траурного шествия люди скандировали: "Мо**алі, зі Львова геть!". Также участники шествия скандировали "Мова має значення!"

Напомним, около 19:30 пятницы, 19 июля, на улице Масарика во Львове неизвестный выстрелил в висок Ирине Фарион.

Считается, что убийца ждал ее возле дома, приходя туда несколько недель подряд. Позже на месте покушения была найдена гильза от пистолета Макарова. Врачи около четырех часов пытались спасти ее жизнь, но это не принесло результата.

По подозрению в убийстве полиция разыскивает худого мужчину в возрасте около 20 лет и ростом 170-180 сантиметров. В момент совершения преступления он был одет в темные спортивные штаны, красную футболку поверх черной кофты. На голове он носил широкую панаму, а на ногах белые носки и красно-черные кроссовки с белой подошвой.