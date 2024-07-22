"Он знал Львов": названы места, где видели предполагаемого убийцу Фарион

Нардеп указал на еще одну интересную деталь

Мужчину, предположительно причастного к убийству Ирины Фарион, часто видели вблизи 91 и 43 школы Шевченковского района Львова.

Об этом заявил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в эфире "Ранок.LIVE". Он рассказал, что местные замечали неизвестного в шляпе, разыскиваемого полицией, именно в Шевченковском районе города.

"Смотря, как он передвигается, то он город знал. Но, ориентировался ли именно в том микрорайоне, потому что это была его работа? Он проживает во Львове и более или менее ориентируется, то уже другой вопрос, на который не можем сейчас дать ответ ", – говорит он.

Школа 91 и 43, где видели подозреваемого

Кроме этого, Зинкевич говорит, что Фарион мог убить парень с психическими расстройствами, или он "играл роль" такого человека. Он отметил, что подозреваемый мог казаться душевнобольным, чтобы на него не обращали внимание люди. Очевидцам, в частности, так и казалось.

"В настоящее время правоохранители отследили движение вероятно убийцы до момента, где нельзя его найти. Фигурант дошел до проверяемой лесопосадки. Теперь оттуда ищут другие выходы", — отметил он.

В воскресенье, 21 июля, правоохранители объявили в розыск возможного убийцу экснардепки Ирины Фарион. Отмечается, что полиция разыскивает худого мужчину в возрасте около 20 лет и ростом 170-180 сантиметров. В момент совершения преступления он был одет в темные спортивные штаны, красную футболку поверх черной кофты. На голове он носил широкую панаму, а на ногах белые носки и красно-черные кроссовки с белой подошвой.

Хронология событий

В пятницу, 19 июля, во Львове по улице Масарика подстрелили женщину. Позже оказалось, что это была известная языковед Ирина Фарион.

Около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома, после чего ее немедленно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить. Однако врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, но состояние женщины было слишком тяжелым и уже в 23:20 наступила биологическая смерть.

Позже стало известно, что киллер, покушавшийся на Ирину Фарион, использовал пистолет Макаров. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Национальной полиции.

Следствие рассматривает несколько версий причин убийства известной украинской филологии Ирины Фарион. Речь идет о личной неприязни, общественно-политической деятельности, а также заказном убийстве.

По словам очевидцев, перед покушением на Ирину Фарион за ее домом следил подозрительный парень. Он две-три недели сидел на скамейке во дворе, ни с кем не общался и наблюдал.

На события отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для установления обстоятельств преступления привлечены Нацполиция и СБУ. Глава государства также заявил, что каждый виновный в этом нападении должен понести полную ответственность.

В воскресенье, 22 июля, во Львове проходило прощание с известной филологиней, языковедом и бывшей нардепкой Ириной Фарион. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов присутствовал на церемонии прощания. Сотни людей пришли в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла в центре Львова.