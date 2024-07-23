Только одна из семи заявок в "Дии" превратилась в реальное заявление о восстановлении, — Елена Шуляк

Люди ждут средств за разрушенное жилье – почему не все заявки о возобновлении в "Дии" превращаются в заявления о возмещении

Более 680 тысяч информационных сообщений о возмещении разрушенного или уничтоженного войной имущества подано через "Дию". Только 15% из них превратились в полноценные заявления для получения компенсаций. О том, почему так происходит, и будут ли у государства средства на выплаты компенсаций — "Телеграф" пообщался с председателем комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Еленой Шуляк.

Известно, что недавно правительство направило 6,8 млрд грн, полученных от зарубежных партнеров, на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье. Какова сегодня на уровне государства ситуация с финансированием возмещения по программе єВідновлення?

Вопрос с финансированием – важнейший из тех, которые на данный момент требуют решения по программе єВідновлення. Я напомню, что в 2023 году мы специально под эту программу создали Фонд по ликвидации последствий вооруженной агрессии. В этот фонд было направлено более 60 млрд грн. 17 мрд грн – это были первые средства, арестованные у российского "Сбербанка", работавшего на территории Украины. А другая большая сумма – это была прибыль НБУ, которую было решено направить в этот фонд.

Но на сегодняшний день из этого фонда только 12 миллиардов грн было потрачено на компенсации за разрушенное или поврежденное жилье. Все остальные деньги были потрачены на другие объекты, связанные с ремонтом инфраструктуры.

Мне кажется, что если в Фонде ликвидации последствий нет денег, то можно использовать Резервный фонд, как он используется для других нужд. Но медлить нельзя. Сегодня мы видим, что правительство направило на эти нужды средства, поступившие от наших партнеров, но не из Резервного фонда или из других собственных источников. Хотя мы понимаем, что самих заявок, которые уже поступили в органы местного самоуправления, гораздо больше.

Если говорить откровенно, с начала мая, когда был уволен вице-премьер-министр Александр Кубраков, наблюдалось определенное торможение программы єВідновлення. Прошло уже почти три месяца, и только буквально недавно правительство выделило два небольших транша. Первый транш, кажется, в размере 2,4 млрд грн от Всемирного банка на поврежденное жилье и 4,4 млрд грн. от Банка развития Совета Европы – это на разрушенное жилье.

Елена Шуляк, председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

И для меня это определенный признак того, что соответствующее лидерство по программе не взял на себя ни премьер-министр, ни новый глава Министерства восстановления, вернее временно исполняющий обязанности. И это очень плохо для программы.

Напомню, что прошлой осенью начались очень нехорошие процессы с оккупационными властями на временно неподконтрольных нам территориях. Их пропагандисты объявили, что начинается выплата компенсаций людям, у которых разрушены дома в Бахмуте и Соледаре, началась этакая активная информационная кампания. Они начали себя максимально вести так, чтобы люди, находящиеся на подконтрольных Украине территориях, "возвращались", вернее въезжали на временно оккупированные территории, брали российские деньги и использовали их для того, чтобы получить свой "новый дом".

Я считаю, что на сегодняшний день правительство должно максимально сконцентрироваться на том, чтобы людям помочь решить эту жилищную проблему. Потому что это, прежде всего, вопрос и возвращения в Украину находящихся за рубежом людей и помощь тем внутренне перемещенным лицам, которые на сегодняшний день имеют разрушенное или поврежденное жилье.

Относительно заявок. В свое время вы уже упоминали, что спрос на эти компенсации превышает предложение примерно в 1000 раз. Сколько подано заявок, и сколько из них проработано?

На данный момент через "Дию" подано более 680 тысяч информационных сообщений о повреждении или разрушении жилья. Непосредственно самих заявлений на компенсацию — около 100 тысяч. То есть, только 15% информационных сообщений превратились непосредственно в заявления на компенсацию.

Почему такая разница?

На это есть несколько причин. Первую причину сейчас пытается урегулировать парламент. Она заключается в том, что у многих людей, подавших информационные сообщения в "Дии", нет правоустанавливающих документов. Они либо сгорели, либо люди их потеряли, когда бежали от войны. Для получения компенсации этим людям нужно пройти путь подтверждения права собственности. Уже есть первые судебные решения, подтверждающие такое право собственности. Я очень переживала, что суды будут затягивать подобные вопросы. Но сейчас мы видим, что суды в течение 2-4 месяцев справляются. Такие дела никто не затягивает. И это огромный плюс.

Вторая причина — компенсационный механизм работает таким образом, что компенсацию могут получать только те люди, у кого право собственности зарегистрировано в Государственном реестре прав (на недвижимое имущество). Этот реестр начал работать только в 2013 году. И, конечно, есть очень много случаев отсутствия данных.

Во избежание злоупотреблений весь компенсационный механизм цифровизирован. Поэтому право собственности имеют исключительно те, у кого оно внесено в реестр прав. Чтобы это обеспечить, нужно обратиться либо в ЦНАП, либо к государственному регистратору, либо к нотариусу.

Кстати, мы прописывали в законе, что Центры предоставления социальных услуг тоже должны помогать. Насколько я знаю, эта опция еще не запущена. Но, в случае необходимости, Правительство всегда имеет возможность разработать соответствующее постановление.

Третья причина, почему заявок меньше, чем сообщений, мы столкнулись с тем, что информационные сообщения подавали не владельцы жилых помещений, которые были разрушены или повреждены. А компенсационный механизм работает исключительно для тех, кто владеет таким жильем и имеет подтвержденное право собственности.

Заработал ли механизм для тех, кто хочет получить не сертификат, а живые деньги, которые сможет потратить на восстановление разрушенного жилья так, как им было бы удобнее?

Давайте по-порядку. В компенсационном механизме єВідновлення было несколько этапов. Первый этап заработал еще в мае 2023 года, когда можно было получить за поврежденное жилье деньги, и потратить их целевым способом либо на закупку строительных материалов, либо на оплату непосредственно строительных работ. Сначала было ограничение в 200 тысяч грн, потом это ограничение немного увеличили, и сейчас на ремонт квартиры можно получить до 350 тысяч гривен, а на частный дом до 500 тысяч гривен.

Затем стартовал второй этап єВідновлення, это когда за разрушенное жилье можно было оформить, соответственно, жилищный сертификат. И уже потом, имея его на руках, выбрать непосредственно квартиру, дом или любое жилое помещение в любом населенном пункте. И таким способом реализовать свое право на получение компенсации за разрушенное жилье.

Елена Шуляк, председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Третьим этапом, как мы ожидали, будет этап для тех людей, у которых разрушено жилье на временно оккупированных территориях. Министерство восстановления провело эксперимент на базе города Мелитополь, который на сегодняшний день временно оккупирован. Смотрели на возможность использования различных технических средств, таких как анализ спутниковых снимков, для того, чтобы получить подтверждение, что именно этот дом разрушен, и был ли он разрушен именно от попадания российских ракет или другого вооружения. Насколько мне известно, эксперимент прошел удачно, позитивно — первые жилищные сертификаты для Мелитополя уже были выданы.

Одним из следующих этапов, который должен идти параллельно этапу выплаты компенсаций за уничтоженное жилье на временно оккупированных территориях, будет этап компенсации за уничтоженные частные дома. Если посмотреть на статистику – их около 50%. Дело в том, что очень многие из этих людей, у которых уничтожены частные дома, не хотят получать жилищный сертификат. Они хотят отстроиться на своем земельном участке, где раньше было их жилье.

Поэтому для таких людей предусмотрена возможность, что они будут получать также целевые средства. Получать они будут не все 100% средств сразу, а сначала какой-то соответствующий транш. Затем за эти деньги начнут строительные работы, и когда комиссия зафиксирует, что эти деньги действительно были израсходованы на строительство на этом земельном участке, уже потом они получат следующий транш.

Насколько я знаю, и я вижу соответствующую статистику – еще весной этого года была открыта техническая возможность таким людям подавать заявления. И уже больше тысячи таких заявлений сформировано. Но ни по этапу, касающемуся жилья на временно оккупированных территориях, ни по этапу выплат этих целевых денег за разрушенные дома, где владельцы хотят отстроиться на своих собственных участках, к сожалению, я не вижу, что эти средства платят.

Я вижу, что такие люди подают заявления, а комиссии выезжают на места фиксируют соответствующие суммы, сколько та или иная соответствующая семья получит непосредственно целевых денег. Но их выплаты не начинались.

Логичный вопрос – когда такие выплаты могут начаться?

Это вопрос к Правительству. Именно Кабмин принимает соответствующие постановления, когда направляет финансирование на тот или иной этап или компонент программы.

То же касается и собственников разрушенного жилья на оккупированных территориях?

В законодательной рамке эта возможность уже есть. Соответствующие постановления Кабинета Министров уже приняты. Экспериментальный проект на базе Мелитополя прошел удачно. То есть все юридические моменты на уровне законодательства зафиксированы. Есть положительный эксперимент, подтверждающий, что техническими средствами это можно подтвердить. И мы упираемся только в вопрос денег. И, пожалуй, в расстановке правильных приоритетов именно со стороны правительства.

Есть ли у вас какая-то статистика по реализации уже проработанных заявлений?

На данный момент мне известно, что по уничтоженному жилью подано заявлений — 16102, сформировано сертификатов в количестве 8540, на сумму 13,8 млрд грн. Реализовано 2952 на сумму 5,8 млрд.

Относительно поврежденного жилья — удовлетворено 62,6 тыс заявлений на сумму 6,7 млрд грн.

А если брать заявления по уничтоженному жилью, компенсацию за которое люди хотят получить деньгами – подано 1357 заявлений на получение целевых средств. По 716 заявлениям сформирована сумма на компенсации в размере 1.9 млрд грн.

Скажите, существуют ли сейчас, и как вы считаете, должны ли существовать региональные приоритеты по выплатам таких компенсаций?

Я не вижу такой необходимости. Когда мы работали над законом, для нас приоритетом были военнослужащие, их семьи, многодетные семьи, люди с инвалидностью. На прошлой неделе Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, что приоритетное право будут иметь внутренне перемещенные лица.

Некоторые эксперты, представители общественного сектора, говорят о перспективности так называемой "частичной компенсации" за разрушенное жилье, при которой компенсационных средств каждый отдельный заявитель будет получать не в полной мере, а лишь часть. А другую часть позже. Таким образом, общее количество людей, которые сразу получат компенсации, будет больше. Как вы относитесь к такому подходу, возможен ли такой вариант?

На сегодняшний день правительством и так уже введены ограничения. Это ограничение по площади – мне кажется, 120 квадратных метров на квартиру и соответствующее ограничение на дом.

Во-вторых, мы видим среднюю стоимость жилищного сертификата, она составляет около 1,8 млн грн. Это относительно небольшая сумма, для того чтобы люди могли приобрести себе жилье, где они могут нормально проживать. Если предоставлять еще меньшую сумму – я боюсь, что люди не смогут купить себе более или менее достойный дом.

Мы пока не нашли какой-то оптимальный механизм, с помощью которого такая частичная компенсация сможет решить проблему жилья. Кстати, не следует забывать об еще одном ограничении – все мы знаем, что во дворе, как правило, есть и сарай, и какие-то другие пристройки, хозяйственные помещения. А программа дает компенсацию только за жилые квадратные метры, а за все остальное – нет. Об этом можно будет говорить уже после того, как начнем получать репарации, когда у государства будет больше денег.

По-моему, существует и так достаточно много ограничений. Не хотелось бы еще больше ограничивать людей, которые все потеряли.

Елена Шуляк, председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Что касается внешних источников финансирования єВідновлення — когда следует ждать следующие деньги?

В настоящее время с нами активно в этом направлении сотрудничают Всемирный банк и Банк развития Совета Европы. На этот год они закладывали в бюджете: Всемирный банк – 200 млн долларов, а Банк развития Совета Европы – предоставляли первый транш 100 млн евро и рассматривали возможность до конца этого года еще 100 млн евро. Также мне известно, что оба банка пересматривали бюджеты на следующий год, чтобы предоставлять не меньшие суммы на эти нужды.

Когда мы создавали этот механизм, для нас было важно, чтобы он был настолько прозрачен, понятен донорам, чтобы они знали, что на каждом из этапов не будет злоупотреблений. Например, сама программа предусматривает, что ни один из органов государственной или местной власти не будет решать за человека, навязывать ему, в каком доме покупать квартиру, у кого, по какой цене и тому подобное.

Потому финансовые партнеры приветствуют, как работает этот механизм. Всемирный банк даже активно участвовал непосредственно в разработке постановления Кабинета министров. И когда увидел, как все это работает, они присоединились.

Но для того чтобы присоединялись другие партнеры, именно Правительство, Министерство восстановления должны активно работать. Я уверена, что жилье – очень приоритетная для партнеров история и они готовы рассматривать оказание помощи нашим людям именно через эту программу. Мы как парламент приняли все законодательные рамки и можем помогать упрощать какие-то механизмы. Но непосредственную работу по имплементации программы проводит правительство.

Кстати, относительно 100 млн евро, предоставленных Банком развития Совета Европы. Это ведь кредитные средства? Как и на каких условиях мы будем их возвращать?

В целом по программе єВідновлення есть грантовые средства, и есть кредитные. Но это очень "длинные" кредитные деньги, достаточно подъемные для страны. Это не какие-то безумные проценты, и точно не кабальные условия.