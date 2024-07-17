"До маразма доходим": глава Одесской ОВА "нашел виновных" в митингах против отключений света

По его мнению, это делается "для пиара"

В некоторых городах Украины прошли митинги из-за отключений света. Власти Одесской области прокомментировали один из соответствующих инцидентов в своем регионе.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что к их организации якобы могут причастны отдельные депутаты. По его мнению, это делается "для пиара".

"Сегодня утром узнаю, что депутаты одной из партий в Черноморске выводят митинг людей, хотя у них все планово отключается. Выходят на улицу и перекрывают их, требуют дать больше (света — Ред.) Понимаете, до маразма доходим. Людей выводят, чтобы пиариться. Какой-то депутат, по моему, от партии "Доверяй делам". Для того чтобы сделать политические моменты, он выводит людей", — сказал Кипер.

Ранее мы писали, что член Координационного комитета Ukraine Facility Platform, бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль дала прогноз по ситуации в энергетике в Украине. Она рассказала, когда улучшится ситуация со светом.

А также "Телеграф" сообщал, что украинцам рассказали о самом плохом сценарии отключений света.