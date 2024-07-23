Полиция проводит спецоперацию по ТЦК: есть умерший, один военком задержан, а остальным "поплохело"

В Тернопольском областном ТЦК уже подтвердили факт смерти мужчины

В Тернопольской области прошли обыски в ТЦК. Во время следственных мероприятий в центре умер человек, который был фигурантом производства. А руководителя районного ТЦК задержали во время заседания ОВА.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, инцидент произошел в городе Борщев 23 июля. Утверждается, что погибший мужчина не является военным, а обыск у него проводили якобы, как у лица, которое давало деньги работнику ТЦК.

Отмечается, что в Тернопольском областном ТЦК уже подтвердили факт смерти мужчины, но детали происшествия пока отказались озвучивать. Правоохранители также пока отказались давать комментарии по этому поводу, пообещали, что все расскажут позже.

"У нас проходит еще много обысков, по результатам дадим официальную информацию и комментарии", — сказал журналистам спикер полиции Тернопольской области.

О трагическом инциденте также сообщил на своей странице и активист Роман Довбенко.

"Относительно спецоперации, которую сегодня проводит главное управление Нацполиции в области по ТЦК: по приятному, это сейчас происходит 45 обысков на территории Тернопольской и Львовской областей. Из неприятного умер один из участников производства во время обысков в городе Борщев", — говорит он.

Собственные источники издания "20 минут" в силовых структурах также подтвердили информацию о смерти мужчины.

"Однако отметили, что его тело обнаружили во время обыска", — говорится в материале.

В это же время, издания "Тернополяне" и ZAXID.NET сообщают, что руководителя Борщевского районного ТЦК задержали во время очередного заседания совета обороны области. Задержание произошло якобы после доклада руководителя полиции Тернопольщины Сергея Зюбаненко.

"Военного подозревают в систематическом вымогательстве и получении денег от уклоняющихся. Эту информацию ZAXID.NET подтвердили в пресс-службе полиции Тернопольщины", — пишет ZAXID,

Отмечается, что после доклада полицейского некоторым военкомам, присутствовавшим в зале, якобы вдруг стало плохо, поэтому к зданию облсовета вызвали сразу несколько скорых.

Официальной информации от правоохранителей пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Житомирщине загадочно умер мужчина после доставки в ТЦК.