Поліція проводить спецоперацію по ТЦК: є померлий, одного військкома затримано, а решті "стало погано"

У Тернопільському обласному ТЦК вже підтвердили факт смерті чоловіка

На Тернопільщині пройшли обшуки у ТЦК. Під час слідчих заходів у центрі померла людина, яка була фігурантом провадження. А керівника районного ТЦК затримали під час засідання ОВА.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався у місті Борщів 23 липня. Стверджується, що загиблий чоловік не є військовим, а обшук у нього нібито проводили, як у особи, яка давала гроші працівникові ТЦК.

Зазначається, що у Тернопільському обласному ТЦК вже підтвердили факт смерті чоловіка, але деталі події поки що відмовилися озвучувати. Правоохоронці також поки що відмовилися давати коментарі з цього приводу, пообіцявши, що всі розкажуть пізніше.

"У нас проходить ще багато обшуків, за результатами дамо офіційну інформацію та коментарі", — сказав журналістам спікер поліції Тернопільської області.

Про трагічний інцидент також повідомив на своїй сторінці активіст Роман Довбенко.

" Відносно спецоперації, яку сьогодні проводить головне управління Нацполіції в області по ТЦК: з приємного, — це зараз відбувається 45 обшуків на території Тернопільської та Львівської областей. З неприємного — помер один із учасників провадження під час обшуків у місті Борщів. ", — каже він.

Власні джерела видання "20 хвилин" у силових структурах також підтвердили інформацію про смерть чоловіка.

"Однак зазначили, що його тіло виявили під час обшуку", — йдеться у матеріалі.

В цей же час видання "Тернопільоляни"та ZAXID.NET повідомляють, що керівника Борщівського районного ТЦК затримано під час чергового засідання ради оборони області. Затримання відбулося нібито після доповіді керівника поліції Тернопілля Сергія Зюбаненка.

"Військового підозрюють у систематичному вимаганні і отриманні грошей від ухилянтів. Цю інформації ZAXID.NET підтвердили в пресслужбі поліції Тернопільщини", — пише ZAXID,

Зазначається, що після доповіді поліцейського деяким військкомам, які були в залі, нібито раптом стало погано, тому до будівлі облради викликали одразу кілька швидких.

Офіційної інформації від правоохоронців наразі немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Житомирщині загадково помер чоловік після доставки до ТЦК.