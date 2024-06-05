После доставки в ТЦК: на Житомирщине загадочно умер мужчина, у военных и родственников разные версии

Мужчина жил сам и страдал эпилепсией

В городе Барановка Житомирской области 32-летний мужчина скончался после визита в ТЦК. Родственники заявляют, что там его якобы избили, а в Житомирском областном ТЦК и СП уверяют, что мужчину "схватил" эпилептический приступ, что и стало причиной смерти.

Журналисты "Суспільного" пообщались с семьей умершего Сергея Ковальчука. По словам отца, его сын был убит. Однако сын жил отдельно от родителей и как ему вручали повестку, они не видели.

"Сын убит и все … По заключению, у него там перелом кости свода и черепа. Его в больницу 29 мая привезли … Знаем, что в пять утра приехали к нему из ТЦК. Сутки его не было. Есть второе отделение охраны, оттуда его привезли. Мы в 11 утра приехали в Звягель, ребенок мой уже был в реанимации. Три с половиной дня он был там. В полицию мы обращались. Полиция открыла производство. Они (в ТЦК — ред.) сказали, что его не били, это был эпилептический приступ, потому что сын болел эпилепсией. Буду добываться справедливости, громада просит", — рассказал мужчина.

По словам соседей, Сергей жил сам, сезонно работал на местной пилораме и подрабатывал, помогая людям. Мужчина не был военнообязанным, потому что болел эпилепсией. Однако они сомневаются, что именно она стала причиной его смерти, потому что на теле умершего есть следы травмирования.

"Хорошим человеком был, никому из соседей ничего плохого не сделал. Очень жаль. Говорят, что его убили в ТЦК. Так-то мы не знаем точно, но говорят, что такие случаи уже были раньше. Те, говорят, повыживали, а этого убили. Вся голова побита", — рассказала одна из соседок.

По словам заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолия Бортника, в медучреждение Сергей Ковальчук поступил утром 29 мая. Он находился в коме.

"Был доставлен скорой помощью из города Барановка… При поступлении состояние было крайне тяжелое, больной находился в коме с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерпная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами". Больного сразу отправили на оперирование. Затем 4 дня он был на аппарате искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии", — рассказал врач.

Житомирский областной ТЦК и СП вечером 4 июня написал на своей Facebook-странице, что "ни одного постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось". Там настаивают, что причиной смерти стал эпилептический приступ.

"Сообщаем: 28 мая 2024 года во 2 отдела Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного Сергея К. для прохождения ВЛК. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм. Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой". Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоувечье. К сожалению, 2 июня 2024 года от полученных во время эпилептического приступа травм мужчина скончался в больнице. Следователи, проводившие экспертизу, отметили: никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", в Хмельницком мужчина скончался после общения с ТЦК. Его мать обвинила в смерти сына сотрудников военкомата.