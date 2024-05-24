ВВК признала годным: на Закарпатье в ТЦК внезапно умер военнообязанный

Мужчина скончался еще до приезда скорой помощи

На Закарпатье внезапно умер военнообязанный, которого военно-медицинская комиссия признала пригодным к службе. По данному факту назначена служебная проверка.

Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Отмечается, что трагедия случилась 23 мая.

"В состав внештатных военно-врачебных комиссий при ТЦК и СП входят врачи заведений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности, которые определены исполнительным комитетом городского, сельского, поселкового совета. К сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии", — говорится в сообщении.

В ОТЦК объяснили, что 23 мая у мужчины, который находился в одном из подчиненных ТЦК области и по заключению ВЛК был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие.

Военнообязанному срочно оказали первую медицинскую помощь и вызвали скору. По приезду медики констатировали смерть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге в Саксаганском ТЦК умер мужчина. Известно, что он проходил медкомиссию и должен был отправиться в учебный центр.