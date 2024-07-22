Перерегистрация авто только с "пропиской": Рада рассмотрит законопроект о расширенной проверке данных

Рада хочет ввести существенные изменения в процедуре проверки личных данных во время перерегистрации автомобилей и получения водительских прав

Верховная Рада Украины рассмотрит новый законопроект, предусматривающий проверку места жительства и других персональных данных во время перерегистрации автомобилей и получения водительских прав. Согласно законопроекту №9504, территориальные органы Министерства внутренних дел Украины получат доступ к расширенному перечню информации о гражданах, обращающихся за административными услугами в сфере дорожного движения.

Также Кабинет Министров Украины получит полномочия определять порядок получения и объема информации, необходимой для предоставления ряда административных услуг. Речь идет об услугах по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств и т.п.

Какую информацию будут проверять

Для проверки лица, обратившегося за перерегистрацией авто или получением водительских прав, из государственных реестров смогут затребовать персональную информацию. Она, в частности, будет содержать:

имя обратившегося на украинском языке и латиницей;

дату и место рождения;

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства;

реквизиты документов, удостоверяющих личность;

уникальный номер записи в Реестре;

оцифрованный образ лица.

Автоматизация проверки данных должна снизить нагрузку на работников сервисных центров МВД. А доступ к актуальным данным из разных реестров сможет минимизировать риск ошибок при оформлении документов.

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