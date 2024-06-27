Уклонистов будут лишать водительских прав уже с 16 июля

Право управлять авто можно будет вернуть, но это не легко

В связи с принятием нового закона о мобилизации все военнообязанные мужчины должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК или иным способом. Если этого не сделать до 16 июля, они рискуют получить штраф и даже остаться без водительских прав.

Напоминаем, что обновить данные можно в ЦНАПах, ТЦК, а также через приложение "Резерв+". Но если вы хотите получить право на отсрочку или бронирование, нужно обращаться только в ТЦК.

С 16 июля в ТЦК будут рассылать повестки мужчинам в их адреса. Это будут не классические повестки, а требования по обновлению военно-учетных данных. Если своевременно этого не сделать, тогда мужчина считается уклонистом. И на него могут быть наложены временные ограничения. Например, запрет на управление транспортным средством. Правда, это может сделать только суд, рассказывал "Телеграфу" адвокат Роман Кичко.

В случае, если данные не будут обновлены, полиция будет иметь право доставлять человека в ТЦК. В некоторых случаях это будет невозможно. Тогда ТЦК будут иметь право обращаться в суд. Суд, в свою очередь, может налагать определенные ограничения на уклониста. К примеру, лишат права вождения авто. Если мужчина все же обновил свои данные, он может восстановить свое право на вождение транспортными средствами. Но для этого нужно будет ждать, ведь начальник ТЦК должен написать соответствующее заявление в суд, и тогда суд может восстановить права управления.

Временно лишать водительских прав не будут тех, кого этот запрет лишит основного законного источника существования, граждан с инвалидностью или тех, кто удерживает граждан с инвалидностью.

Ранее "Телеграф" также писал, владельцам которых авто следует как можно быстрее обновить данные в ТЦК. Если это не сделать, им грозит штраф до 60 тысяч гривен.