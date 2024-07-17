Заберут в ТЦК или заблокируют счет? Что ожидает уклонистов после 17 июля

У работников ТЦК есть несколько вариантов

В соответствии с новым законом о мобилизации до 16 июля все военнообязанные должны были обновить свои данные. За нарушение норм мобилизации их могут привлечь к административной ответственности.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Этот день настал. Что меняется для военнообязанных с 17 июля".

Одним из видов ответственности является штраф в размере от 17 000 до 25 000 гривен. Нарушитель должен будет его заплатить не позднее 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа.

Кроме штрафа уклонисту могут ограничить право управления автомобилем и даже заблокировать банковский счет. Это решение принимает только суд, если штраф не будет уплачен в срок.

Тех военнообязанных, которые вовремя не обновили свои данные, работники полиции могут доставить в ТЦК. Это для обеспечения исполнения такими гражданами воинского долга.

Ранее "Телеграф" писал, сколько всего с начала войны "поймали" уклонистов. Большинство из них — во Львове.

Мы также рассказывали, какие участки границы Украины больше всего "штурмуют" уклонисты. По данным ГСПУ, настоящий момент больше всего попыток незаконного пересечения наблюдается на границе с Румынией и Молдовой.