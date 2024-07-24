В Киев придут тучи: ожидать ли дождей в ближайшие дни

Зонтики в эти дни не понадобятся

В столице Украины установилась комфортная погода. Такая синоптическая ситуация продлится до конца рабочей недели.

В эти дни ожидается облачность. Об этом сообщили на сайте Meteofor.

В среду, 24 июля, прогнозируется переменная облачность, но без дождя. Температура воздуха днем прогреется до +27, но ночью зафиксировалась около +19 градусов. Сила ветров в течение дня не превысит умеренных 6 м/с.

Четверг, 25 июля, также предполагается облачность, но иногда будет выглядывать солнце. Температура днем повысится до +27 градусов, но ночью будет прохладнее – +17 градусов. В этот день мощность ветра не превысит умеренных 6 м/с.

В последний день рабочей недели, 26 июля, ожидается пасмурность, но осадков не будет. Показатели термометров в дневные часы зафиксируются около +29 градусов, а ночью покажут +17 градусов. Порывы ветра в течение дня не достигнут выше слабых 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики объявили штормовое предупреждение для 8 областей Украины. После сложных погодных условий в некоторые города страны вернется жара.