"Есть четкий сигнал": Кулеба передал Зеленскому важное послание из Китая

Пекин сделал положительное заявление про Украину

Китай послал четкий сигнал Украине о поддержке ее территориальной целостности. Кроме того, Пекин обещает, что не будет продавать оружие в Россию.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего видеообращения по итогу 24 июля. По его словам, это стало известно во время встречи глав МИД Украины и Китая Дмитрия Кулебы и Вана И.

"Визит украинского чиновника на таком уровне – впервые за многие годы. И это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины добавил, что во время встречи были еще раз подтверждены слова председателя компартии КНР Си Цзиньпина о том, что Пекин не будет поставлять оружие России.

Зеленский добавил, что более детальный отчет будет озвучен после возвращения Кулебы в Киев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский открыто раскритиковал Пекин за помощь России в саботаже саммита мира в Швейцарии. Поездка Кулебы состоялась менее, чем через два месяца после этого заявления украинского президента.

Стоит отметить, что Китай также активно критиковали в НАТО и США за помощь России. Хотя Пекин и не отправлял Москве оружия, однако он передал критически важные компоненты для производства ракет и БПЛА. Власти Китая обвинения отвергают.