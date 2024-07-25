"Украина не прогнется": Кулеба рассказал, о чем говорил с министром Китая

Стороны имеют общее мнение по ряду вопросов

Китай подтвердил непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Кроме того, он не стремится к временным решениям по вопросам мира.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогу разговора с китайским коллегой Ван И. Своим обращением он поделился в соцсети Instagram.

"Что принципиально важно? Китай нерушимо подтвердил свое уважение к принципу суверенитета и территориальной целостности Украины. Это очень важно. Это снимает целый ряд инсинуаций. Второе. Мой китайский коллега четко сказал, что он согласен, что нужна не иллюзия мира, а нужен справедливый и справедливый устойчивый мир", — рассказал он.

Кулеба отметил, что рассказал китайскому коллеге о том, что Украина не прогнулась под ультиматумами российского диктатора и под его военным вторжением.

"И Украина никогда ни на один сантиметр не прогнется, если кто-то в мире, независимо от какой-либо части света, попытается говорить с нами на языке ультиматумов. Это просто невозможно", — добавил он.

По словам министра, у Киева есть два главных принципа: полное уважение к суверенитету и территориальной целостности, а также "никаких договоренностей об Украине без Украины". При этом он добавил, что если они соблюдены, то наша страна открыта к предложениям и переговорам.

Кулеба добавил, что помимо того, со стороны Китая виден сильный интерес к развитию двусторонних отношений и торговли.

Стоит отметить, что Китай также активно критиковали в НАТО и США за помощь России. Хотя Пекин и не отправлял Москве оружия, однако он передал критически важные компоненты для производства ракет и БПЛА. Власти Китая обвинения отвергают.