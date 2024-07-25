Сколько человек в семье могут мобилизовать в 2024 году: адвокат дал ответ

Эксперт объяснил, кто подлежит службе в Вооруженных силах Украины

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Так, могут мобилизовать всех членов семьи.

Однако есть некоторые исключения. Это предусматривает Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Таким образом, закон разрешает мобилизацию всех взрослых членов семьи. То есть муж, жена и совершеннолетние дети могут быть призваны на военную службу, если они подлежат мобилизации.

Добавим, Адвокат Ростислав Кравец в комментарии для OBOZ.UA объяснил, могут ли мобилизовать нескольких мужчин из одной семьи.

По его словам, в Украине в настоящее время не существует законодательных норм, которые бы запрещали мобилизовать всех членов семьи. Нет четкого определения того, скольких членов семьи можно мобилизовать во время действия правового режима военного положения.

Из этого следует, что под мобилизацию из одной семьи могут подпасть и муж, и жена, и совершеннолетние дети.

"Если все члены семьи подпадают под мобилизацию, то их всех могут призвать на военную службу", – отметил он.

Исключения из правил мобилизации

Есть определенные категории лиц, не подлежащих мобилизации. В частности, это касается тех, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время военных действий или обеспечения национальной безопасности. К таким родственникам относятся:

муж или жена;

сын или дочь;

отец или мать;

дедушка или бабушка;

родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Если кто-то из родственников погиб или пропал без вести во время войны, их близкие родственники не будут мобилизовываться.

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