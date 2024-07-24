В Минцифре ответили, нужно ли забронированным проходить ВВК

Бронирование через "Дию" позволяет сотруднику не ходить в ТЦК

Гражданам Украины, имеющим бронь от мобилизации, не нужно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Такие нормы законодательства уже вступили в силу.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель директора департамента развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач. Она уточнила, что ВВК не нужно проходить до тех пор, пока действует бронь.

Чиновница говорит, что для подачи документов на бронирование также не нужно проходить ВВК.

"У нас идет проверка наличия личности в "Обереге" и пребывания в трудовых отношениях этого лица с предприятием, которое определено как критически важное", — отметила Ткач.

Также представительница Минцифры сообщила, что за первую неделю, с тех пор как бронировать работников можно через приложение "Дия", это сделали 50 тысяч человек.

"За неделю с момента запуска мы наблюдаем скорый прирост компаний, которые охотно пользуются новым сервисом. За неделю видим такую статистику – уже 50 тыс. забронировались через портал "Дия" через электронную процедуру бронирования", — пояснила она.

Ткач подчеркнула, что бронирование через "Дию" позволяет сотруднику не ходить в ТЦК, а вся необходимая информация о броне будет отображаться в приложении "Резерв+".

По словам представительницы Минцифры, бронирование через портал "Дия" прежде всего доступно для критически важных предприятий, предоставляющих товары и услуги Силам обороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько украинцев можно забронировать от мобилизации.