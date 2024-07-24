В Украине могут забронировать еще одну категорию военнообязанных: кому дадут отсрочку от армии

В Украине пытаются улучшить мобильную связь

В Украине могут начать бронировать еще одну категорию военнообязанных. Речь идет о сотрудниках ремонтных бригад, которые обеспечивают бесперебойность работы мобильной связи.

Об этом информирует пресс-служба Министерства цифровой трансформации в своем telegram-канале. В ведомстве отмечают, что качество связи страдает из-за постоянных отключений света, которые в Украине регулярно возникают из-за российских обстрелов.

"Украинцы должны иметь доступ к базовым жизненным потребностям, несмотря на действия врага. Вызвать скорую, написать родным или получить уведомление о воздушной тревоге — необходимость для людей, на которые не должно влиять обесточивание", — сказано в сообщении.

Всего в Минцифры сообщили, что для решения этой проблемы предпринимаются 7 шагов, среди которых запуск бронирования сотрудников ремонтных бригад. Других деталей по этому поводу в сообщении не приводится, однако отмечено, что введение этой нормы уже "в процессе".

Помимо бронирования ремонтников, ведомство также приняло решения:

обязать мобильные операторы оснастить 25% своих вышек генераторами, чтобы они могли работать в бесперебойном режиме 72 часа, а остальные подключить к аккумуляторам, чтобы они держали до 10 часов без света;

усилить проверки операторов на предмет выполнения озвученных выше требований;

позволить операторам подключаться к базовым станциям, чтобы быстрее перезаряжать аккумуляторы;

согласовать список учреждений, которые должны иметь бесперебойное питание.

Как сообщалось ранее, критически важные предприятия в Украине теперь могут забронировать своих работников дистанционно.