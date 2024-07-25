Российская неонацистская организация взяла ответственность за убийство Фарион: в полиции прокомментировали заявление

Следствие считает, что убийство было заказным

Львовские правоохранители проверяют информацию, которую распространили в сети российские СМИ, по поводу убийства экснардепки Ирины Фарион. В частности, о том, что ответственность за содеянное взяла на себя российская неонацистская организация NS/WP (National-Socialism/White Power).

Об этом сообщила представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская в комментарии Суспільному. Она добавила, что правоохранители решают, будут ли эти данные полезны для следствия.

"Вчера (24 июля, — ред.) во время мониторинга соцсетей мы обнаружили эту информацию. Сейчас изучаем на предмет, будет ли она полезна следствию", — заявила Светлана Добровольская.

Напомним, что вечером, 24 июля, в российском Telegram-канале "Астра", позиционирующем себя как "независимое издание без цензуры" появилась новая информация по убийству Ирины Фарион. Якобы, ответственность взял на себя представитель неонацистского движения NS/WP (National-Socialism/White Power) в России. Кроме того, росСМИ опубликовали видео продолжительностью 10 секунд, где слышен крик женщины.

Следствие считает, что убийство было заказным. Его исполнителем является мужчина, разыскиваемый полицией. На него указывают свидетели. С виду убийце примерно 20 лет. Он худощавого телосложения, ростом примерно — 170-180 см.

Также правоохранители считают, что у него могут быть сообщники.

Ранее "Телеграф" сообщил, что полиция объявила убийцу в розыск, а ячейка ВО "Свобода" в США объявила вознаграждение в размере $10,000 за информацию, которая поможет задержать виновного.